Американский тренер рассказал, как Хабиб водит машину

Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — в интервью «СЭ» поделился впечатлениями пот посещения Дагестана.

Мендес 20 апреля прошлого года в Санкт-Петербурге секундировал Ислама Махачева в бою с Арманом Царукяном, а 9 ноября в Москве — Абубакара Нурмагомедова в поединке с Давидом Завадой. После обоих боев он заезжал в Дагестан.

— Какие впечатления?

— Люди там просто фантастические! Я почувствовал себя частью семьи. Ко мне подходили, просили сфотографироваться, жали руки. Это было круто. Фантастические впечатления!

— Было что-то, что вас там удивило?

— Сумасшедшее вождение! Это было страшно. Водят они не очень. Это факт. Это единственное, что было там прямо «уау».

— А какой Хабиб водитель?

— Он как раз хорош. Умар (Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба. — Прим. «СЭ») тоже хорош. Все, кто водил машину, в которой я находился, были хороши. Кроме одного. Не назову его имени, но это была жесть! (смеется)

Мендес — главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA), в котором Нурмагомедов тренируется с 2012 года. (Михаил Потапов)