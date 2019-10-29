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Американский боец отказался от боя с Малыхиным из-за проблем с российской визой

11:54

Американский тяжеловес Энтони Хэмилтон сообщил об отмене боя с Анатолием Малыхиным в Москве. Хэмилтон признался в Instagram, что не сможет прилететь в Россию из-за проблем с визой.

— Я должен был подраться с Анатолием Малыхиным на турнире в Москве 30 октября, — сказал Хэмилтоню. — Но ситуация с получением визы сильно затянулась. В такой ситуации я не думаю, что смогу выступить. Мне очень жаль. Я сделал все, что было в моих силах.

Менеджеры Анатолия Малыхина назвали нового соперника российского бойца. Им станет аргентинец Лукас Алсина.

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