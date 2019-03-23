Али Багов и Хусейн Халиев оспорят пояс чемпиона АСА в Краснодаре

30 марта в Краснодаре в рамках турнира АСА 94 чемпион ACB Али "Халк" Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев встретятся в бою за пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе (до 70 кг).

Президент лиги Алексей Яценко: "Боец из Кабардино - Балкарии Али Багов имеет беспроигрышную серию из 5-ти боев. В крайнем поединке он решением судей одолел Абдул-Азиза "Льва" Абдулвахабова, до этого задушил ветерана Bellator Баббу Дженкинса, выиграл по очкам у бразильского проспекта Хендерсона Батисты и ветерана UFC Леандро Сильвы, нокаутировал в первом раунде джорнимена Глестероне Сантоса. Многие называют фаворитом Багова, но они не понимают, насколько силен Халиев.

Халиев ведет беспроигрышную серию из 11 побед. Его выдающиеся физические кондиции могут помочь ему, в первую очередь, в защите от борцовских атак, мало кто может доминировать над ним в партере. Кроме того, он очень классный базовый ударник.

Известно, что спортсмены - давние друзья. Многие опасаются, что в этом противостоянии два товарища не будут особо рисковать. Но уверен, что престиж пояса чемпиона ACA разбудит их амбиции в бою и заставит оставить дружбу за пределами клетки".