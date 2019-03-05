Алексей Олейник проведет следующий бой в Канаде

Российский боец UFC Алексей Олейник (57-11) проведет свой следующий бой 4 мая в Канаде на турнире UFC Fight Night: Ottawa. Имя соперника будет известно в ближайшие дни.

– Долгая пауза возникла между выступлениями. Рад, что появилась конкретика и назначили бой. Однозначно соперником станет боец из топ-15, поэтому бой будет нелегким. Будем готовиться и показывать свой уровень, – рассказал Олейник.

В ноябре прошлого года боец клуба "Архангел Михаил" подписал с UFC контракт на восемь поединков. Под эгидой американского промоушена Олейник выступает с 2014 года, провел там восемь поединков, шесть из которых выиграл.​