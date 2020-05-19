Алексей Олейник: «О доминировании ММА в России пока говорить рано»

Российский тяжеловес Алексей Олейник предположил, займет ли UFC лидируюшее положение среди остальных спортивных событий. Организация провела три турнира за неделю в условиях пандемии коронавируса.

— Не знаю, сможет ли ММА застолбить за собой первое место среди спортивных мероприятий с учетом того, что турниры сейчас проводятся, — цитируют Олейника «Известия». — Но среди единоборств — вполне возможно. Насколько я понимаю, только бокс в последние годы соперничает со смешанными единоборствами по всем показателям. А в ММА лидер и основной законодатель моды — это UFC. В каких-то показателях UFC уже преобладает над боксом, а где-то отстает. Но это уже две равные сферы. Мы развиваемся, у нас растут показатели, а у бокса уже нет. Они дошли до своего пика и держатся на нем. Так что все шансы обойти бокс есть.

— Вы чувствуете, что ММА в России развивается?

— Да, это очень хорошо чувствуется. Этот вид спорта растет в нашей стране. Но о доминировании пока говорить рано. Движемся в правильном направлении. Речь о выступлениях. Но если посмотреть глубже, то многие наши бойцы, в том числе я, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и подавляющее большинство остальных, тренируются за рубежом. В Америке, Таиланде или еще где-то. Получается, эта индустрия у нас отстает. Потому что ведущие бойцы уезжают за рубеж. А тренировочный лагерь — это очень важная часть. Когда тренируется один боец, вокруг него работает обслуживающий персонал, наставники и так далее. Ребята помоложе смотрят на более опытных и за счет этого сами растут. Нам приходится уезжать в другие страны и там работать. Там, где я готовлюсь к боям, у меня 10-12 тяжеловесов, они практически все бывшие либо действующие бойцы UFC или Bellator. Таких попробуй поищи в России. Я ради этого сюда и приезжаю. Если бы у меня были такие условия в Москве, Екатеринбурге или Ростове-на-Дону, то я тренировался бы в России.