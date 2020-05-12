Алексей Олейник: «Если хотите стать легендой, вы должны драться с легендами»

Российский тяжеловес Алексей Олейник поделился мнением о боях с именитыми соперниками. Он поднялся на 10-ю позицию в рейтинге дивизиона. На турнире UFC 249 он победил бразильца Фабрисиу Вердума раздельным решением судей.

— Это очень много значит для меня, потому что ты можешь драться с одним парнем, двумя, десятью, но они не являются именитыми, — цитирует россиянина MMA Junkie. — Если будете сражаться только с людьми без имени, у вас самого не будет имени. Если вы сражаетесь с легендами единоборств, с Оверимом, Хантом, Вердумом, вы попадете на вершину рейтинга и будете получать больше именитых бойцов. Если хотите стать легендой, вы должны драться с легендами.

На счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. Олейник — единственный боец в истории, который побеждал в четырех десятилетиях.