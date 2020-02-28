Алексей Буторин проведет бой с 35-летним врачом-стоматологом

27 марта российский боец Алексей Буторин проведет поединок в Санкт-Петербурге на турнире ACA 106 против соотечественника Ильи Щеглова по прозвищу «Дантист», информирует пресс-служба АСА

В активе Буторина 15 боев при 4 поражениях. Он считается одним из ярких ударников полутяжелого веса.

Экс-претендент на титул чемпиона ACA Буторин на последнем турнире организации ACA проиграл титул Довлетжану Ягшимурадову.

35-летний Щеглов из Кемерово, который совмещает карьеру бойца и врача-стоматолога, имеет в активе 6 побед при 2 поражениях.