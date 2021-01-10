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Александру Емельяненко предложили двух соперников на выбор

20:33
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Instagram Open Fight Championship предложил выбрать следующего соперника для Александра Емельяненко. На выбор были представлены две кандидатуры: Фабио Мальдонадо (27-15) и Кирилл Корнилов (7-0).

Напомним, 29 ноября 2019 года Емельяненко провел бой по правилам бокса против стронгмена Михаила Кокляева, в котором одержал победу нокаутом.

Последний бой Емельяненко провел 24 июля в ММА — на турнире АСА он был нокаутирован поднявшимся из средневесов в тяжи Магомедом Исмаиловым.

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