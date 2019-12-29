Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александру Емельяненко не понравился бой его брата с Джексоном

29 декабря 2019, 23:41

Боец ММА Александр Емельяненко не был впечатлен боем своего брата Федора с Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. 43-летний Емельяненко-старший нокаутировал 41-летнего соперника в первом раунде.

— Ходят, наступают друг на друга. По-другому мне никак не откомментировать данный поединок, — цитирует РБК Емельяненко-младшего.

Ранее братья неоднократно критиковали друг друга, а на днях Федор сказал, что на сегодняшний день Александр «для него мертв».

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5e08733d9a794726fd2b13e5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир