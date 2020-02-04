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Александра Емельяненко засняли в странном виде возле больницы

09:34
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал на видео в странном виде.

Предположительно, Емельяненко засняли возле одной из больниц, где его сопровождает женщина. Она помогает сесть ему в машину. При этом на Емельяненко нет курки.

В январе Емельяненко провел 7 суток в СИЗО за пьяный дебош.

38-летний Емельяненко провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом.

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