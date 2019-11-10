Александр Волков: «Я немного эмоционально перегорел, давно не дрался»

Российский боец Александр Волков объяснил отсутствие ярких эмоций после победы над Грегом Харди на турнире UFC в Москве.

— Немножко эмоционально я перегорел, долго не дрался. Не то, чтобы нет счастья у меня от победы, просто эмоционально подустал. Хотелось бы выиграть более ярко, провести еще действия активные. Я даже не устал за три раунда. Но почему-то во время поединка я решил, что нужно победить без риска. Дальше, уверяю вас, будет намного лучше, — сказал Волков. (Михаил Потапов)