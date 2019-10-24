Александр Волков: «Возможно мы встретимся с Дос Сантосом в октагоне в будущем»

Российский боец Александр Волков заявил, что готов провести бой против бразильца Джуниора дос Сантоса в будущем. Ранее бразилец отказался от поединка с россиянином на турнире UFC в Москве.

«Новый соперник, место и время те же! Джуниор Дос Сантонс снялся из-за проблем со здоровьем, на замену выйдет Грег Харди. Желаю Дос Сантосу скорейшего выздоровления, возможно мы встретимся в октагоне в будущем», — написал Волков на своей странице в Instagram.