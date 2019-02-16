Александр Шлеменко: "Судьи списали удар в пах на случайность, форс-мажор"

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко – о поединке Мэтта Митриона и Сергея Харитонова. Американец ударил россиянина в пах, после чего бой был остановлен и признан несостоявшимся.
– Почему судьи вынесли такое решение, если удар запрещенный?
– Они сделали так, как должны были. Если бы это был повторный удар, то да, должна была быть дисквалификация. Они списали это на случайность, форс-мажор. Тем более, они предлагали Сергею медицинскую помощь, давали ему время прийти в себя. Но видать, там была такая боль, то что продолжать было невозможно.
– Насколько сильно можно травмироваться при таком попадании?
– На самом деле это очень опасное дело. Пах – хоть это и внутренние органы, но они находятся у мужчин снаружи. Самое опасное – это внутреннее кровотечение. Если оно происходит, то в худшем случае это ампутация или даже смерть. Но такого с Серегой не должно случиться. (Михаил Потапов)
Полное интервью Александра Шлеменко - здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/udary-v-pah-ochen-chastoe-yavlenie-sudi-postupili-pravilno-1512943/