Александр Шлеменко: «Ожидал победы Емельяненко, но не думал, что так быстро»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что он думает о победе другого представителя России Федора Емельяненко в главном поединке Bellator 237 в японской Сайтаме против американца Куинтона «Рампейджа» Джексона. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

— Впечатления радостные. Если честно, ожидал победы Федора, — сказал Шлеменко в эфире «Матч ТВ». — Единственное, не думал, что он победит так быстро. Думал, что Рампейджа в конце второго раунда покинут силы. Еще на взвешивании я увидел, что у него проблемы с лишним весом. У Федора никогда не было проблем с большими тяжелыми парнями. Федор опережал его, потому что он позволял это делать. Емельяненко для тяжелого веса очень быстрый, взрывной.

Для Последнего императора эта победа стала 38-й в карьере, а Джексон потерпел поражение в 14-й раз.

Этот поединок стал для российского бойца 27-м на территории Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он потерпел в 2000 году от Цуеси Косаки.