Александр Шлеменко: «Никогда не видел Рампейджа с таким животом»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал победу Федора Емельяненко над Куинтоном Джексоном. Бой прошел в воскресенье в Сайтаме (Япония) и завершился техническим нокаутом в первом раунде в пользу российского бойца.

— Получилось быстрее, чем я думал, — отметил Шлеменко. — Думал, Федор выиграет техническим нокаутом в конце второго раунда или в третьем. А так — бой довольно динамичный и интересный был. Но давайте честно, Рампейдж был явно не в форме в этом бою. Он перебрал с весом. Я с таким животом его не видел никогда. В этом была главная проблема. После таких боев нужно делать выводы, хотя бы вес сбрасывать. Но не скажу, что он мешок для битья. Рампейдж довольно неплохо защищался и довольно неплохо дрался до пропущенного удара. Злую шутку сыграла его замедленность из-за того, что он перебрал с весом. А Федор всегда побеждал за счет скорости. У него были проблемы с более легкими и более быстрыми бойцами.

На счету 43-летнего Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА. У 41-летнего Джексона — 38 побед и 14 поражений. (Михаил Потапов)