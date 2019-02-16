Александр Шлеменко: "Не оправдываю Митриона, но он просто корявый"

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко – о поединке Мэтта Митриона и Сергея Харитонова. Американец ударил россиянина в пах, после чего бой был остановлен и признан несостоявшимся.

– Александр, у вас было такое в карьере? Чтобы вам попадали так или вы случайно кому-то зарядили.

– Да, конечно. Было и то, и то. Это распространенный удар. Тем более, Митрион – левша, а Хартитонов – правша, и получается, что Митриону удобнее пробивать внутренний лоу-кик, он так и делал. Почему он туда попал? Потому что он корявый. На него сейчас все набросились, я его не оправдываю, но он реально всегда был такой. Он и руками-то бьет коряво, а ногами – еще хуже. Вот он туда и залепил. Думаю, это чистая случайность.

– Можно ли специально ударить в пах?

– Возможно, но специально туда сложно попасть. Я несколько раз пересмотрел этот эпизод и вот что могу сказать: чтобы попасть специально, нужно хотя бы туда посмотреть. А он не смотрел. Да и какие цели? Могут же победу отдать твоему сопернику. Митриону еще повезло, что судьи решили признать бой несостоявшимся. (Михаил Потапов)

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