Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) прокомментировал бой за титул чемпиона UFC в среднем весе между Исраэлем Адесаньей (19-0) и Йоэлем Ромеро (18-5). Поединок прошел на турнире UFC 248 и завершился победой действующего чемпиона Адесаньи единогласным решением судей.

— ММА в большом кризисе. И этот кризис связан и с UFC тоже, — сказал Шлеменко. — У них не так уж хорошо дела обстоят именно из-за того, что мы сейчас видим. Я не хочу говорить, что у них чемпион не такой, но это правда. Он — танцор. Пусть он танцует, бегает. Такого бы даже на «Битву за хайп» не взяли! Это просто ужас. Я ждал этого боя, отменил утренний кросс, но все впустую. Я ждал, когда Ромеро его размажет, но он тоже не сделал ничего. Он мог рискнуть. Да, его люди больше поддержали. Но я его не буду поддерживать. Он тоже мог попробовать что-то показать. Он же вышел получать титул, тем более в третий раз уже, но не показал ничего.