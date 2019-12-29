Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

— Я все больше прихожу к мысли, что это не очень хорошая идея для Александра, — отметил Шлеменко. — Мы все знаем, что у него не лучшая борьба. А у Маги она хорошая. Он невысокого роста, и ему будет легко пройти Александру в ноги. Мне кажется, что Мага сможет легко залежать Александра. В этом у него есть преимущество. И что у него лучше скорость — это тоже очевидно. Да и по силе я не думаю, что он проиграет. Если бы это был боксерский бой, то у Александра было бы больше шансов, но это не бокс, это смешанные единоборства. Здесь можно фаворитом поставить Магу.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 33-летнего Исмаилова — 15 побед, 2 поражения и 1 ничья. (Михаил Потапов)