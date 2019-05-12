Александр Шлеменко: "Больно смотреть, как Александр Емельяненко губит свой талант"

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отметил, что очень сожалеет о том, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко продолжает губить свой талант и злоупотреблять алкоголем.

В воскресенье Емельяненко в состоянии опьянения задержали в Москве за распитие алкоголя в общественном месте.

- В очередной раз больно смотреть, как Александр Емельяненко губит свой талант. Я не понимаю, для чего ему этот алкоголь и почему так сложно от него отказаться. Это лишний раз показывает нам, что алкоголь не выбирает себе жертву, а бьет по всем без исключения, - цитирует "РИА новости" Шлеменко. - Александр вроде бы немного возвращается на правильный путь, начинает выигрывать бои, у него выравнивается жизнь, появляется узнаваемость и уважение людей, как это все вновь перечеркивается.

​И я хочу пожелать ему поддержку свыше, чтобы ему хватило сил побороть в себе желание употреблять алкоголь, потому что все его проблемы только из-за этого, - продолжил собеседник агентства. - Я хочу отметить инициативу, которая сейчас существует в нашей стране по ограничению мест употребления алкоголя и курения. Не важно, кто ты - чемпион или не чемпион. Молодежь не должна видеть, как взрослые или тем более кумиры употребляют алкоголь.