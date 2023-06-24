Александр Романов считает, что Малыхин мог бы попасть в топ-5 рейтинга UFC

Боец UFC Александр Романов прокомментировал победу Анатолия Малыхина над Аржаном Бхулларом на турнире One FC.

«Толя красава, безусловно! Всей душой за него болею! Мы знакомы с ним лично, очень приятный человек! В UFC у него были бы очень хорошие перспективы. В топ-5 спокойно бы мог попасть как минимум. Но, насколько я знаю, он пока не планирует переходить», — приводит «РБ Спорт» слова Романова.

Малыхин нокаутировал Бхуллара в третьем раунде и стал двойным чемпионом One FC — помимо пояса в полутяжелом весе у россиянина теперь есть титул тяжелого дивизиона. Боец одержал 13 побед в 13 поединках в ММА, все — досрочно.