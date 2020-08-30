Александр Ракич: «Все недооценили мою борьбу и мой грэпплинг»

Австрийский боец ММА Александр Ракич поделился впечатлениями после победы над американцем Энтони Смитом в главном поединке турнира UFC Fight Night. Ракич победил единогласным решением судей.

«Чувствую себя невероятно, — сказал Ракич после боя. — Это мой первый главный поединок в столице боев. Я ощущал большое давление, потому что потому что много людей у нас в стране и многой людей на Балканах смотрели бой и поддерживали меня. Чувствую, что словно гора упала с плеч. Я доволен своим выступлением против бывшего претендента на титул.

Думаю, все недооценили мою борьбу и мой грэпплинг. Я работал над этим в последние два месяца, я имею в виду не только в это время, но и в последние годы. Специально для этого боя я нанял тренера по борьбе. Я показал всем миру, что у меня есть не только удар, что я могу бороться, что у меня есть грэпплинг".

32-летний Энтони Смит провел 48 поединков в ММА и одержал 32 победы (17 нокаутов) при 16 поражениях. 28-летний Александр Ракич в 15 поединках одержал 13 побед (9 нокаутов) при двух поражениях.