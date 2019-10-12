Александр и Федор Емельяненко могут провести бои на одном турнире
17:02
Российский боец Александр Емельяненко может выступить на одном турнире с братом Федором Емельяненко в рамках организации Bellator. Дата проведения возможного турнира пока неизвестна, его должен возглавить поединок Федора Емельяненко.
Емельяненко потренировался у Сигала и вызвал на бой пятерых качков
— Я готов выступить, — приводит ТАСС слова Александра Емельяненко.
Ближайший бой Александр Емельяненко проведет 29 ноября против Михаила Кокляева по правилам бокса.