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Александр и Федор Емельяненко могут провести бои на одном турнире

17:02
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Российский боец Александр Емельяненко может выступить на одном турнире с братом Федором Емельяненко в рамках организации Bellator. Дата проведения возможного турнира пока неизвестна, его должен возглавить поединок Федора Емельяненко.

Емельяненко потренировался у Сигала и вызвал на бой пятерых качков

— Я готов выступить, — приводит ТАСС слова Александра Емельяненко.

Ближайший бой Александр Емельяненко проведет 29 ноября против Михаила Кокляева по правилам бокса.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993195

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