Александр Емельяненко заявил, что не может участвовать в турнирах в США

Российский боец Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что ему закрыт въезд в США.

В конце июля этого года лига кулачных боев Bare Knuckle FC прислала 38-летнему Емельяненко контракт. Однако боец его не подписал.

— Они хотят, чтобы я у них выступал, — сказал Емельяненко. — Но в виду разных обстоятельств я невыездной в Америку. Самая главная причина — потому что у меня очень хорошие, близкие друзья в санкционном списке.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь