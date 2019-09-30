Александр Емельяненко заявил, что не может участвовать в турнирах в США
10:55
Российский боец Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что ему закрыт въезд в США.
В конце июля этого года лига кулачных боев Bare Knuckle FC прислала 38-летнему Емельяненко контракт. Однако боец его не подписал.
— Они хотят, чтобы я у них выступал, — сказал Емельяненко. — Но в виду разных обстоятельств я невыездной в Америку. Самая главная причина — потому что у меня очень хорошие, близкие друзья в санкционном списке.
В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)
Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь
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