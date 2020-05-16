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Александр Емельяненко завел канал на YouTube

15:22
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Российский боец ММА Александр Емельяненко открыл свой YouTube-канал под названием «Здрасьте, здрасьте, люди добрые».

— Жизнь, работа, путешествия, спорт и отдых самого обсуждаемого бойца смешанных единоборств страны Александр Емельяненко, за которым многие следят, обсуждают, осуждают и поддерживают, но равнодушными не остаются, и его друга — Виктора Мещенкова, с которым они когда-то познакомились в Бутырке, — говорится в описании канала.

— Самый обсуждаемый боец смешанных единоборств страны Александр Емельяненко, за которым многие следят и обсуждают, едет на спортивные сборы в Анапу, возвращается в Москву после скандального задержания в Анапе на семь суток, участвует в пресс-конференции по поводу боя с Магомедом Исмаиловым, приходит в передвижную баню шоу Давидыч-Fire, уезжает на сборы в Грозный. Валерия Гай Германика снимает документальный фильм про Александра, — гласит описание первого ролика на канале.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCiz7NYF1M-aFs2HT8_9J1Ng/featured

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