Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко: «Я в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер»

02:04
Теги:

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что готов провести 11 боев за вечер. По его словам, после победы над обладателем Кубка России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым готов подраться с десятью его единомышленниками — представителями тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и силового экстрима.

— Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада испорченной мебели, — цитируют «Известия» Емельяненко. — Меня не смущают их габариты, я в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер.

Дополнительная информация

https://iz.ru/920928/evgenii-zinkov-dmitrii-garin/vosstanie-emelianenko-boetc-mma-gotovitsia-provesti-11-boev-za-vecher

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир