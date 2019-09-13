Александр Емельяненко: «Я в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что готов провести 11 боев за вечер. По его словам, после победы над обладателем Кубка России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым готов подраться с десятью его единомышленниками — представителями тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и силового экстрима.

— Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада испорченной мебели, — цитируют «Известия» Емельяненко. — Меня не смущают их габариты, я в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер.