Александр Емельяненко: «Я с Харитоновым никогда не ссорился. У меня нет к нему зла»

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал «СЭ» о том, как относится к Сергею Харитонову, с которым они часто обменивались критикой в СМИ.

— Возможно ли, что вы когда-нибудь помиритесь?

— Да я с ним никогда не ссорился! У меня нет никакого зла по отношению к нему, негатива. Это он постоянно выступает, кричит: «Я же говорил, я же говорил!» Понятно, что говорил, молодец. Да таких Харитоновых еще миллион.

— Бой между вами хорошо бы сказался на раскрутке лиги, которую хотите запустить.

— Хорошо бы сказался, но повторю: заработать деньги на мне я ему не дам! Он неправильно подходит к этой ситуации. Если бы у него было хоть немножко уважения к бойцам, спортсменам, — тогда можно было бы организовать бой между нами. Без злобы, без зависти выйти на ринг и подраться. Но Сережа — непорядочная личность. Побить его я могу. Но денег заработать на мне не дам.

Емельяненко и Харитонов провели бой друг с другом 10 сентября 2006 года на шоу Pride FC — Final Conflict Absolute. Емельяненко победил техническим нокаутом. С тех пор бойцы неоднократно критических отзывались друг о друге в СМИ. Весной этого года глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что предложил каждому по 10 миллионов рублей за проведение реванша. Однако Харитонов, который сейчас выступает в американской лиге Bellator, отказался.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. У 39-летнего Харитонова — 29 побед, 6 поражений.

29 ноября Емельяненко проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь