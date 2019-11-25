Александр Емельяненко: «В нашем поединке Кокляеву будет тяжело»

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Михаилом Кокляевым, который пройдет 29 ноября в Москве.

— Спарринги провожу постоянно, просто не выкладываю в соцсети, потому что по спаррингам можно изучать соперника. Я исключил это. У меня еще вечером сегодня спарринги будут. Пусть не этот, а следующие соперники будут изучать. Этого соперника я оценил по достоинству. Но ничего такого я не увидел, что могло бы меня смутить. Обычная работа, Классическая. Тяжело ему будет в бою. Я тренируюсь и вообще не устаю. Нахожусь в зале, пока тренер не выгонит, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов).