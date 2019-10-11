Александр Емельяненко: «У Исмаилова нет абсолютно никакой ударной техники»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» желание Магомеда Исмаилова провести с ним бой.

Ранее Исмаилов, выступающий в среднем весе, написал в Instagram, что способен победить тяжеловеса Емельяненко.

— Магомеду Исмаилову что скажете? Он считает, что победит вас.

— Магомед Исмаилов запустил флеш-моб «вызови Емельяненко на бой». Кто меня только не вызывал! Я уже устал говорить о подобных вызовах. Тот вызвал, этот. Сейчас выйду на улицу, там толпа народа будет вызывать. Мне по поводу каждого ответ какой-то давать? Это смешно. Пусть организаторы устраивают бой, мы выйдем и подеремся.

— Он долго против вас смог бы продержаться?

— Да я откуда знаю.

— Учитывая его ударную технику.

— Да никакой ударной техники у него нет абсолютно. Человек, которого он бил (Артем Фролов, на турнире АСА 99. — Прим. «СЭ»), даже ни разу не упал. Если я бью, то своего соперника уже не отпускаю. Бью его до тех пор, пока он не упадет.

— То есть у Исмаилова против вас шансов нет?

— Никаких. Пусть тренируется.

— Но такой бой был бы вам интересен? У Исмаилова 800 тысяч подписчиков в Instagram. Хайп.

— Ну и что? Да мне все равно кого бить. Организовывайте бой, я выйду. Хотите Магомеда Исмаилова — выйду. Хотите другого — ставьте другого. Я готов. Я свбодный боец, никакими контрактами ни с кем сегодня не связан. (Илья Андреев)