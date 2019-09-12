Александр Емельяненко рассказал про финансовых мошенников. И назвал историю веселой
20:17
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как его попытались «кинуть» на деньги. На видео он назвал имена двух мошенников и пообещал сначала разобраться в истории, а также о ней рассказать.
— Как мошенники пытаются кинуть Емельяненко на деньги! Веселая история, буду держать вас в курсе и вместе с вами веселиться над ними!, — написал спортсмен в Instagram.
Напомним, Емельяненко предстоит бой с Михаилом Кокляевым. Дата поединка пока неизвестна.
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