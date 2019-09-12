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Александр Емельяненко рассказал про финансовых мошенников. И назвал историю веселой

20:17
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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как его попытались «кинуть» на деньги. На видео он назвал имена двух мошенников и пообещал сначала разобраться в истории, а также о ней рассказать.

— Как мошенники пытаются кинуть Емельяненко на деньги! Веселая история, буду держать вас в курсе и вместе с вами веселиться над ними!, — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, Емельяненко предстоит бой с Михаилом Кокляевым. Дата поединка пока неизвестна.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B2UTojwFtOf/

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