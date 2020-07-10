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Александр Емельяненко рассказал, когда может состояться его бой с Харитоновым

10 июля 2020, 11:30
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что если его поединок с Сергеем Харитоновым состоится, то не раньше, чем в конце этого года.

— Вы уже обсудили с руководством АСА возможность поединка с Харитоновым?

— Я еще не обсуждал, но уже предложил. Сказал, что готов его побить. Готов в любое время выйти и подраться с ним, в очередной раз послать в нокаут. Конкретных разговоров еще не было, потому что я до конца года очень сильно загружен работой, боями. У меня сейчас бой с Исмаиловым, потом с Минеевым, есть еще пара переговоров касаемо боев. Если этот поединок [с Харитоновым] состоится, то в конце года. (Илья Андреев)

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