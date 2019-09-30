Александр Емельяненко: «Проблем с алкоголем нет, но выпить могу. Делаю это с размахом, на всю катушку»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с алкоголем.

— Таких проблем у меня нет и не было, — сказал он. — Я могу выпить, всегда мог выпить, так же как и ты, и как кто-то другой. Только я, к примеру, делаю это пять раз в году, а кто-то делает это еженедельно. Только они закрываются у себя на кухне, а я делаю это с размахом, на всю катушку, если я гуляю.

— Я отвечаю за свои поступки, — отметил Емельяненко. — Бывает, люди в питейном заведении, раздухарившись, начинают нарываться, вести себя неподобающим образом. Раз скажешь, другой раз. Нет, кулаки зажимают, лезут драться.

По словам спортсмена, в данный момент алкоголь из его жизни полностью исключен.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь