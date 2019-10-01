Александр Емельяненко призвал болельщиков поддержать Кокляева

Боец ММА Александр Емельяненко призвал болельщиков поддержать стронгмена Михаила Кокляева накануне боя.

— Здравствуйте, люди добрые! Мой вес 112 кг. Моя скорость не упала плюс у меня добавилось силы. У меня к вам просьба: хватит на Мишу нападать, поддержите его. Он не понимает, куда он выходит, ему будет крайне тяжело. Достаточно того, что он отважился выйти на ринг. Я буду бить его, и ему будет очень больно.

Бой Емельяненко с Кокляевым состоится 29 ноября в 19.00 на «ВТБ Арене» по правилам бокса.