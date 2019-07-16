Александр Емельяненко показал свой пресс и призвал идти в спортзал

Российский боец Александр Емельяненко призвал всех встать с дивана и идти тренироваться. По словам спортсмена, все методики занятия спортом и питания он сначала испробовал на себе.

- Несколько дней назад я выложил упражнения, как я качаю пресс, вчера я выложил, как я питаюсь, - написал Емельяненко в Инстаграме. - Все, что я выкладываю, и информация, которой я делюсь с вами, я сначала проверяю на себе! Запаситесь терпением, работайте над собой, и ты увидишь результат! Иди в спортзал, не ленись, приводи свое тело в порядок.