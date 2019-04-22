Александр Емельяненко отреагировал на поведение Вячеслава Дацика

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не относится к серьезно к заявлениям Вячеслава Дацика, которы неоднократно вызвал его на бой. Об этом "СЭ" сообщил сам Емельяненко.

26 февраля 39-летний Дацик, ранее выступавший в боях ММА, освободился из тюрьмы. Он провел в заключении около 12 лет. После освобождения "Рыжий Тарзан" вызвал на поединок Емельяненко, отметив, что между ними – старые счеты. В частности, он предложил Емельяненко провести бой по "бирманским правилам" – без перчаток и на площадке, вокруг которой расставлены колья.

– Вас смешит Дацик?

– Смешит. Глупый человек... На самом деле, он неплохой. У него, так скажем, синдром недостатка внимания. Про него бы не вспомнили, если бы они не заговорил о том, что хочет со мной подраться. А еще у Дацика – неправильное окружение, которое его только провоцирует.

– То есть к словам Дацика вы всерьез не относитесь – по поводу бирманских правил и так далее?

– Конечно, нет. Думаю, и он сам к ним серьезное не относится. Просто ему нравится, чтобы внимание было к нему приковано. Первое время Дацик хорошими вещами занимался, вычищал заведения от проституток. А потом его подначивали, подначивали... Он – заложник обстоятельств. Повторюсь – окружение у него неправильное. Было бы правильное, то взялось бы за Дацика, за его воспитание. Он преданный, хороший. Но не те люди его поддержали, не те люди ему помогли.

37-летний Емельяненко дебютировал в ММА в 2003 году. Провел 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья). Дацик, согласно Sherdog, с 1999 по 2007 годы провел 12 беов (5 побед, 7 поражений).

15 апреля 2019-го "Рыжий Тразан" вышел против блогера и бойца ММА Артема Тарасова, которого превосходил в весе почти в два раза (150 кг против 79 кг). В результате Дацик проиграл из-за дисквалификации, которую заработал в третьем раунде. (Илья Андреев)

