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Нокаут Александра Емельяненко на тренировке по боксу

15:13
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион бойцовского клуба «Ахмат» в тяжелом весе Евгений Гончаров в Instagram выложил видео. На нем бойца MMA Александра Емельяненко, который в ночь на субботу в первом раунде победил стронгмена Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, на тренировке отправляют в нокаут.

«Один удар вместо тысячи слов о непобедимости. И чемпион «РЕН-ТВ» на своем месте», — подписан ролик.

«Когда пролетел над гнездом кукушки», — озаглавлен момент падения.

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