Нокаут Александра Емельяненко на тренировке по боксу

Чемпион бойцовского клуба «Ахмат» в тяжелом весе Евгений Гончаров в Instagram выложил видео. На нем бойца MMA Александра Емельяненко, который в ночь на субботу в первом раунде победил стронгмена Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, на тренировке отправляют в нокаут.

«Один удар вместо тысячи слов о непобедимости. И чемпион «РЕН-ТВ» на своем месте», — подписан ролик.

«Когда пролетел над гнездом кукушки», — озаглавлен момент падения.