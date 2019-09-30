Российский боец Александр Емельяненко рассказал «СЭ» об отношениях со своим братом Федором. Ранее между ними возник конфликт в СМИ. Однако в прошлом году Александр заявил, что готов к примирению с братом.

— С Федором общение не возобновили? — вопрос Александру.

— Ну как... Мы общаемся через маму. Она всегда мне: «Помирись-помирись». Да мы не в ссоре! Просто бывают такие моменты и вещи... Сегодня мы смотрим на них так, потом понимаем, что все по-другому. У меня к нему нет никаких претензий, но бежать к нему: «Федя, давай помиримся!»... Для чего? Он занимается своим делом, я — своим. Зла друг на друга не держим. У него своя семья, свой коллектив. Даже в священном писании написано: «Отделится сын от родителей и станет самостоятельным». Так и здесь. Что нам держаться друг за друга? У каждого идет своя жизнь, все растет. Ничего плохого друг к другу не имеем. По крайней мере, могу так сказать за себя.

В активе 38-летнего Александра Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. У 43-летнего Федора Емельяненко 38 побед, 6 поражений. Ожидается, что Федор выступит в конце декабря в Японии на совместном турнире промоушеном Bellator и Rizin. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь