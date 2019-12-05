Александр Емельяненко: «Нокдаун в спарринге? Такое сплошь и рядом бывает»
Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» признался, что в спаррингах часто бывают нокдауны. Чемпион лиги «Ахмат» в тяжелом весе Евгений Гончаров после победы Емельяненко над Кокляевым выложил в Instagram видео, на котором чеченский боец Арби Мадаев отправляет Александра в нокдаун во время спарринга.
— История с нокдауном. Когда это было и при каких обстоятельствах?
— Какой нокдаун?
— Во время спарринга с боксером Арби Мадаевым.
— А, ну это было, наверное, года три назад. Во время тренировочной работы такое постоянно случается. Такое сплошь и рядом.
— Этот спарринг был в период начала ваших тренировок в «Ахмате»?
— Да, это одна из первых тренировок. Я превосходил его в ударной технике. Но мне нравилось с ним работать, он терпеливый, хороший боксер с быстрыми руками. Я в другую сторону смотрел, и в этот момент как раз пропустил. Там ничего особенного не было. Этот боксер уже давным-давно не выступает. Почему? Не знаю.
— Это был длительный спарринг или бойцы менялись?
— Менялись. (Илья Андреев)