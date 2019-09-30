Александр Емельяненко: «Не могу обещать, что больше не сорвусь. Сатана ставит подножки, когда не ожидаешь»
10:30
Российский боец ММА Александр Емельяненко не стал обещать, что больше никогда не попадет в скандальные истории.
— Можете пообещать, что больше не сорветесь?
— На что?
— Имею в виду проблемы...
— С алкоголем?
— Да.
— Конечно, не могу пообещать. Сатана такой хитрый, что ставит подножки тогда, когда человек этого не ожидает. Зачем я буду обещать? Я ни от кого не завишу. Для себя я делаю соответствующие выводы. Сам с собой договариваюсь, а бить в грудь, кому-то что-то доказывать, обещать... Зачем?
В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)
Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь