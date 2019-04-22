Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не будет оштрафован за снятие с поединка из-за травмы. Об этом заявил в понедельник президент организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов.

Ранее стало известно, что Емельяненко упал с велосипеда во время тренировки и получил травмы лица, а его поединок против бразильца Луиса Энрике перенесен. Бой должен был состояться 10 мая в Самаре.

- Нет, у нас нет таких моментов, как штрафы. Человек упал с велосипеда, так бывает. Тем более с таким характером повреждений проводить бои не рекомендуется, - цитирует ТАСС Гурьянова.

В активе 42-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.