Александр Емельяненко назвал Харитонова другом Бориса Моисеева

Боец ММА Александр Емельяненко в очередной раз вступил в конфликт с Сергеем Харитоновым, публично назвав его «другом Бориса Моисеева». Отметим, что ранее Харитонов выразил готовность к переговорам по бою с Александром.

— Последнее время мне в комментариях пишут, что Сережа там что-то раздухарился, опять начал, — заявил Емельяненко в своем Instagram. — Что-то говорит, непонятно что. Я просто не слежу ни за какими Сережами, понять не могу, что за Сережа. Харитонов Сережа? Друг Бориса Моисеева — этот что ли Сережа? Что я могу сказать, передайте привет от меня. Всем хорошего дня и хорошего настроения.