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Александр Емельяненко: «Можно посидеть с Кокляевым, покушать хинкали»

03:30
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Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, что после победы над Михаилом Кокляевым готов с соперником поужинать. Также он не готов состязаться с ним в поедании хинкали.

— Не думали встретиться с Кокляевым за столом — посидеть, пообщаться?

— Пока не думал, но почему нет? Можно и посидеть, покушать хинкали (в YouTube более 7 миллионов просмотров набрал ролик, где Кокляев состязается в поедании хинкали с пауэрлифтером Кириллом Сарычевым. — Прим. «СЭ»).

— Посоревновались бы с ним в поедании хинкали?

— Да нет, куда мне, я лопну. Только если мне один за два считать, тогда, может быть, приблизился бы. (Илья Андреев)

Полностью интервью Емельяненко

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