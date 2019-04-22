Александр Емельяненко может провести бой в августе или сентябре

Российский боец Александр Емельяненко проведет следующий бой в августе в Краснодаре или сентябре в Нур-Султане. Об этом сообщил президент организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов.

Ранее стало известно, что Емельяненко получил травмы при падении с велосипеда во время тренировки, а его поединок против бразильца Луиса Энрике перенесен. Бой должен был состояться 10 мая в Самаре.

- Мы рассматриваем турнир в августе в Краснодаре или в сентябре в Нур-Султане, - цитирует ТАСС Гурьянова.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.