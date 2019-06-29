Александр Емельяненко: "Мой следующий бой состоится в конце августа - начале сентября"

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о том, что его следующий поединок может пройти в конце августа - начале сентября.

- Встретился с менеджером сегодня. Вот он, сидит напротив, но... я вам не покажу его. Сидим, обсуждаем, договариваемся. Об очень многих интересных предложениях он мне рассказал. Есть контракт. Сейчас идет его обсуждение. Как что будет точно известно, я с вами обязательно поделюсь. Думаю, ближайший мой бой будет в конце августа - начале сентября. осенью! - сказал Емельяненко на видео, опубликованном в Инстаграме.