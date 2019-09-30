Александр Емельяненко: «Меня не выгоняли из «Ахмата»

Боец Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что с представителями бойцовского клуба «Ахмат» у него остались хорошие отношения.

— Вы еще будете в «Ахмате» тренироваться?

— Возможно, буду. Раздули, мол, Емельяненко выгнали из «Ахмата». Меня никто не выгонял. Руководство поняло, что не сможет мне предоставить то количество боев, какое раньше было. Я за год провел шесть поединков, но сейчас там очень много бойцов, и мне не могут устраивать бои регулярно. У меня с ними дружеские отношения, но я развиваюсь самостоятельно. У меня даже когда я там тренировался, не было с ними контракта. Все было на честном слове.

Емельяненко тренировался в «Ахмате» с 2017 по 2018 годы. 38-летний боец провел в ММА 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья). 29 ноября тяжеловес проведет поединок по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь