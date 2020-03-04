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Александр Емельяненко летом проведет бой против Минеева

21:55
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Российский боец Александр Емельяненко подтвердил, что летом 2020 года собирается провести поединок по правилам бокса против бойца ММА Владимира Минеева.

— Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева, — сказал Емельяненко в интервью Sport24.

3 апреля Емельяненко должен провести бой против Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107 в Москве.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/mma/2020-03-04-a-yemelyanenko-provedet-boy-po-pravilam-boksa-protiv-mineyeva

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