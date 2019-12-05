Александр Емельяненко: «Кокляев задохнулся в бою»

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, чего ждал от Михаила Кокляева, которого победил нокаутом в первом же раунде.

— Вы сказали, что ждали от Кокляева в вашем поединке большего. Чего именно? — вопрос Емельяненко.

— Я видел, что он готовился, тренировался. Думал, что его удары получатся качественнее и жестче. Думал, что он будет меня доставать. Что будет более собран и лучше готов.

Но на ринге другая атмосфера, боец ведет себя по-иному, чем в спортзале. Мне рассказывали, что в спортзале он даже кого-то в нокдаун отправлял, боксировал, терпел. А здесь в первом раунде задохнулся.

— Увидели в его глазах растерянность?

— Конечно. У человека, который выходит в первый раз на ринг, это всегда видно. Он не понимает, где он находится, и что делает. Это со стороны кажется легко, а на месте бойца оказаться — очень некомфортная ситуация. (Илья Андреев)

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