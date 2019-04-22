Александр Емельяненко: "Кокляев попросил, чтобы наш поединок состоялся осенью"

Бой между российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и известным стронгменом Михаилом Кокляевым может состояться осенью. Об этом "СЭ" сообщил сам Емельяненко.

– Уже есть организации, которые готовы провести наш бой в рамках их турниров, – отметил Емельяненко. – Почему мне должно быть его жалко? Я же не где-то исподтишка прибегу, нападу. Против меня выйдет человек, который всю жизнь занимается спортом, который в своей дисциплине (тяжелая атлетика, а потом – силовой экстрим. – Прим. "СЭ") стал лучшим в России, который готовится специально под меня. Он занимается с тренерами по боксу. Кокляев попросил, чтобы наш поединок состоялся осенью – чтобы у него было полгода на подготовку.

– По каким правилам пройдет бой?

– Поединок состоится по правилам бокса с возможностью перевода в партер и 30-секундным добиванием. Чтобы не было возни, чтобы не было такого, будто я его пытаюсь измотать. Все будет сделано так, чтобы люди получили то, на что пришли посмотреть.

37-летний Емельяненко дебютировал в ММА в 2003 году. Провел 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья). 40-летний Кокляев ранее никогда не выходил в октагон. (Илья Андреев)