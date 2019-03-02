Александр Емельяненко: "Извинился перед сотрудниками полиции, которым нахамил"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинился в суде перед сотрудниками полиции, которые задержали его за рулем в нетрезвом виде в Кисловодске. Суд арестовал 37-летнего спортсмена на 10 суток.

- Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, пожали руки и разошлись. У них претензий нет. Заслуженно наказание несу, - приводит ТАСС слова Емельяненко.

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

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