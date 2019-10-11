Александр Емельяненко хотел бы провести бой в Японии. Даже готов приехать поддержать Федора

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой в Японии, где раньше выступал в лиге Pride.

29 декабря в Японии на совместном турнире Rizin и Bellator пройдет поединок между братом Александра — Федором Емельяненко и американцем Куинтоном «Рампейджем» Джексоном.

— Вы хорошо знаете, кто такой Куинтон Джексон. Какие шансы у Федора против него?

— Вопросы о Федоре — к Федору. Он лучше меня ответит на данный вопрос.

— А вы сами хотели бы в Японию? Знаковая страна для вас — как и для Федора.

— Япония — прекрасная страна. Мне она очень нравится. Я бы с удовольствием там подрался.

— Ну или поддержать Федора, может быть.

— Ну или поддержу. Если не будет накладок никаких. Пока я здесь, пока в России, пока готовлюсь к Кокляеву.

— Вы же писали в Instagram Rizin о том, что вам было бы интересно выступить в этом промоушене.

— Да. Я мог бы там подраться, в Японии.

— Они как-то отреагировали?

— Нет. Плюс они не имеют никаких моих личных контактов. (Илья Андреев)