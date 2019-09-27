Александр Емельяненко: «Харитонов просил за бой со мной полмиллиона долларов»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал в интервью «СЭ» возможность боя с Сергеем Харитоновым.

— Что должно случиться, чтобы ваш бой с Харитоновым все-таки состоялся?

— Да ничего.

— Это невозможно?

— Я говорил, что не буду биться с российскими бойцами. Это раз. Харитонова я первым никогда не трогал. Каждый раз отвечаю на какие-то его выпады. Это два.

Он понимает, что проиграет мне. За бой со мной он попросил у организаторов полмиллиона долларов. Харитонов за всю свою карьеру столько не заработал. И я сказал, что не дам Харитону на мне получить так много денег. Если хочет — пусть выходит бесплатно. Я готов ему и так дать по зубам. Он подлый человек.

Мы раньше с Харитоновым были в одной команде (Russian Top Team. — Прим. «СЭ»). Мы с Федей из нее ушли, и он был в курсе, что нас обманывали. Он сказал: «Парни, я останусь». Мы ответили — ок, оставайся, если что — звони. Потом он стал вызывать Федю на бой. Это еще в Японии было. Я сказал японцам: «Давайте я подерусь с Харитоновым». Я побил его, он успокоился. Потом начал: «Александр такой-сякой». Палец везде свой показывает. Да я знаю, какой я. Пусть лучше про себя расскажет.

Я в ответ скажу, какой он, и Харитон снова успокаивается. Но вот теперь закричал: «Как мне скажут мои хозяева, американцы, против того и выйду. Скажут Федю бить — буду бить Федю». Это не мои слова, это не я выдумал. Это я скопировал с информационных источников, которым Харитон давал интервью, и я выложил (в Instagram). Он гадкий человек.

Бой между Емельяненко и Харитоновым состоялся 10 сентября 2006 года на шоу Pride FC — Final Conflict Absolute. Емельяненко победил техническим нокаутом. С тех пор бойцы неоднократно критических отзывались друг о друге в СМИ. Весной этого года глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что предложил каждому по 10 миллионов рублей за проведение реванша. Однако Харитонов, который сейчас выступает в американской лиге Bellator, отказался.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. У 39-летнего Харитонова — 29 побед, 6 поражений.

29 ноября Емельяненко проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Александром Емельяненко читайте в ближайшие дни на сайте «СЭ»